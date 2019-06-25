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«هويدا مصطفى» تفوز بجائزة التفوق التابعة للمجلس الأعلى للثقافة

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الدكتورة هويدا مصطفى
الدكتورة هويدا مصطفى

محمد فضل- متابعات

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الثقافة

جائزة

هويدا مصطفي

 فازت الدكتورة هويدا مصطفى، وكيل كلية الإعلام للدراسات العليا والبحوث ورئيس قسم الإذاعة والتليفزيون بالكلية جامعة القاهرة، بجائزة التفوق التابعة للمجلس الأعلى للثقافة .

وكان المجلس الأعلى للثقــافــة، قد عقد، اجتماعه الثاني والســتين، بأمانة الدكتور، هشــام عزمي، والأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، وأعضاء المجلس، وذلك لمناقشة جدول الأعمال والموضــــوعات الخاصة بالتصويت على جائزة الدولة التشجيعية . يشار إلى أن الدكتورة هويدا مصطفى، تم اختيارها مؤخرًا لأمانة قطاع الإعلام بالمجلس الأعلى للجامعات، كما صدر لها مؤخرًا كتابين الأول بعنوان «الإعلام ومواجهة الإرهاب»، والثاني « الإعلام والتنمية المستدامة»، بالإضافة إلى أنها تولت مناصب عديدة أبرزها، عميد إعلام أكاديمية الشروق، وعضو لجنة الإعلام بالمجلس الأعلى للثقافة بوزارة الثقافة لعام 2014، وعضو اللجنة الوطنية للتشريعات الإعلامية والصحفية المختصة بإعداد مشروع القانون الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام أغسطس 2015 حتى مارس 2016، ورئيس لجنة جائزة النادى الإعلامى للتميز الصحفى المنظمة من قبل المعهد الدانماركى للحوار مارس 8/2/2017 حتى الآن، وعضو لجنة تطوير الأداء الإذاعى بالهيئة الوطنية للإعلام بدءًا من 7 / 8 / 2017 .


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