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«كاستن» حكمًا لمباراة أوغندا وزيمبابوي

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زيمبابوي

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم، تعيين الجابونى أوتوجو كاستن حكمًا لمباراة أوغندا وزيمبابوى، المقرر إقامتها فى السابعة مساء غد الأربعاء، فى إطار مباريات الجولة الثانية للمجموعة الأولى التى تقام مبارياتها بالقاهرة.

ويعاون كاستن كل من التشادى عيسى يايا، وليونيل أندريانا، بينما المالاوى محمدو كيتا رابعا.

وكان المنتخب الأوغندى حقق الفوز فى الجولة الأولى على الكونغو الدميقراطية بهدفين مقابل لا شىء، بينما خسر زيمبابوى لقائه الأول أمام المنتخب المصرى بهدف مقابل لا شىء.

ويحتل المنتخب الأوغندى صدارة المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط وبفارق الأهداف عن المنتخب الوطنى الذى يحل ثانيا، ثم زيمبابوى فى المركز الثالث بفارق الأهداف عن الكونغو صاحب المركز الرابع.


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