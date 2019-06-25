» «ضيوف»: مباريات أمم إفريقيا تشبه نزلات الملاكمة

25 يونيو 2019 - 08:03 م

قال النجم السنغالي الحاج ضيوف، إن مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، تشبه نزالات الملاكمة حتى الآن، وهو ما ظهر في سلوك الفريقان المتباريان في الملعب.

وفي خلال حضوره الاستوديو التحليلي لختام مباريات المرحلة الأولى في المجموعات على قناة "تايم سبورت" الأرضية قال ضيوف:"المباريات حتى الآن تشبه الملاكمة".

وأضاف ضيوف:"في مباريات الملاكمة لا يريد أحد أن يبدأ بالمجازفة والمبادرة، ونفس الحال حتى الآن في المباريات هناك حالة ترقب وحذر شديد من كل المنتخبات".

وتابع النجم السنغالي:"شاهدت أغلب المباريات من خلال التلفاز، لكني ذهبت إلى الملعب لمتابعة مباراة السنغال وتنزانيا، وقدم الفريق السنغالي مباراة جيدة جداً".

وفازت السنغال على تنزانيا بثنائية نظيفة على ملعب الدفاع الجوي في غياب النجم الأول للفريق ساديو ماني المتوج مع ليفربول بدوري أبطال أوروبا.

وأنهى لاعب ليفربول السابق:"فريق الجزائر أيضاً من أقوى المنتخبات التي شاهدتها، والفريق المصري كذلك قادر على تحقيق نتائج جيدة".