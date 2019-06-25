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23 قضية اعتداء جنسي ضد «ميسي» في إيران

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ميسي الايراني
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إيران

ميسي

المصريون

استغل الإيراني رضا برستش، الشبه الكبير بينه وبين النجم ليونيل ميسي، صانع ألعاب برشلونة والمنتخب الأرجنتيني، لاستغلال أكثر من 20 فتاة جنسيا.

وكشفت قناة "Insolite TV " أن رضا برستش، استدرج أكثر من 20 امرأة إلى فراشه بعدما أوهمهن بأنه ليونيل ميسي الحقيقي.

وأشارت القناة إلى أن 23 ضحية رفعن بالفعل دعوى قضائية ضد "ميسي المزور" بعد اتضاح أمره.

واكتسب "ميسي الإيراني" شعبية جارفة في العام 2017 بعد انتشار صور له تبرز شبهه الكبير بالنجم الأرجنتيني حتى إن البعض وجد صعوبة في التفريق بينه وبين ميسي الحقيقي.

وأحرج "ميسي الإيراني" أواخر عام 2017، وكاد يدخل السجن لشبهه بميسي، واتهم بالإخلال بالنظام العام الذي سببه تجمع الناس حوله لالتقاط الصور معه.


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