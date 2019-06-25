الأردن.. وقفة احتجاجية ضد "مؤتمر المنامة" قرب مقر الحكومة

25 يونيو 2019 - 10:40 م

شارك مئات الأردنيين بوقفة احتجاجية في العاصمة عمان، ضد مؤتمر المنامة، الذي انطلقت أعماله في البحرين، الثلاثاء.



وجرت الفعالية في ساحة قريبة من مقر الحكومة، بدعوة من مبادرات شبابية، وسط تواجد أمني كثيف، وفق ما أفاد به مراسل الأناضول.



وهتف المشاركون "فلتسقط وادي عربة (اتفاقية السلام بين الأردن وإسرائيل 1994)" و "وادي عربة خيانة" و"من المغرب للبحرين أمة عز وما بتلين"، وغيرها من الهتافات.



كما رفع المشاركون لافتات كتب عليها: "لا للانخراط في مخططات تصفية القضية الفلسطينية" و"نعم لحق الشعب الفلسطيني في دولته المستقلة على أرضه" و"صفقة القرن تستهدف الأردن كما فلسطين"، وغيرها من العبارات المنددة بمؤتمر المنامة.



وانطلقت أعمال مؤتمر "ورشة السلام من أجل الازدهار" بالعاصمة البحرينية المنامة في وقت سابق اليوم، وتستمر أعمالها حتى الأربعاء.



وترعى الولايات المتحدة المؤتمر الذي يشهد مشاركة متباينة المستويات لدول عربية، أبرزها السعودية والأردن ومصر والإمارات والمغرب، فضلًا عن البحرين المضيفة، إضافة إلى رجال أعمال إسرائيليين، وسط مقاطعة فلسطينية كاملة ورفض مشاركة عدد من الدول المعنية.

