خبير اقتصادي يكشف دلالات ارتفاع الودائع بالجنيه

أكد الدكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد الدولي، أن ارتفاع الودائع بالجنيه يرجع لثقة المواطن في عملته والجهاز المصرفي للدولة.



وأضاف العمدة، في مداخلة هاتفية على الفضائية "الأولى"، أن تراجع الدولار أمام الجنيه مؤخرًا، دفع الشعب المصري للتخلص من العملة الأجنبية وتحويلها للمحلية مع ارتفاع سعر الفائدة عليها، موضحًا أن هذا النوع من المعاملات يعد استثمارًا آمنًا بعيدا عن أي مخاطر والتي تواجه الاستثمارات الأخرى.

