» تعليق ناري لـ"أمين" علي أكبر إجازة ينتظرها المصريين

علق الإعلامي تامر أمين، على الأخبار المتداولة بأن إجازة عيد الأضحى 9 أيام،قائلا: "احنا شعب بيعشق الانتخة، احنا فين وعيد الأضحى فين".

وتابع "أمين"، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، مساء الثلاثاء: "الجمعة والسبت إجازة اعتيادية، ووقفة عرفات ستوافق الأحد، وإجازة العيد ستكون أربع أيام من الإثنين إلى يوم الخميس، وبعد ذلك سيحصل المصريين على الإجازة الاعتيادية يوم الجمعة والسبت مرة أخرى".

