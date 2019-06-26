» تعليق ناري لـ"أمين" علي أكبر إجازة ينتظرها المصريين

علق الإعلامي تامر أمين، على الأخبار المتداولة بأن إجازة عيد الأضحى 9 أيام،قائلا: "احنا شعب بيعشق الانتخة، احنا فين وعيد الأضحى فين".
وتابع "أمين"، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، مساء الثلاثاء: "الجمعة والسبت إجازة اعتيادية، ووقفة عرفات ستوافق الأحد، وإجازة العيد ستكون أربع أيام من الإثنين إلى يوم الخميس، وبعد ذلك سيحصل المصريين على الإجازة الاعتيادية يوم الجمعة والسبت مرة أخرى".
وأضاف: "احنا شعب كيفه الإجازات، والحكومة عندنا ما بتتوصاش بتدي إجازة في أي مناسبة، إجازة عيد الأضحى هتكون محترمة".