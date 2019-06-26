تعليق ناري من ضاحي خلفان على صفقة القرن: لن يرحمكم التاريخ

26 يونيو 2019 - 05:32 ص

شن ضاحي خلفان - نائب رئيس شرطة دبي - هجومًا شرسا على المسؤولين المشاركين في ورشة البحرين التي حضرها جاريد كوشنر - صهر الرئيس الأمريكي - تمهيدًا لما يسمى "صفقة القرن".



وقال "خلفان" في سلسلة تغريدات ، إن أن تحقيق "صفقة القرن" التي يتحدث عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإدارته، هو "حلم إبليس في الجنة".



وأضاف : ""انتبهوا.. لا بيع لكم في مالا تملكون.. فلسطين ملك لأهلها"".



وأكد "فشل "صفقة القرن" بكل مخططاتها ومحاولاتها.. أي قائد عربي يقول نعم يدرك أن تاريخ الأمة لن يرحمه.. لذلك فشلت الصفقة... بشارة".



وقال للمشاركين في "ورشة البحرين": "أيها العرب المجتمعون في "صفقة القرن" اتقوا الله في أمة تأبى أن تذل مهما بالأمة حل".



واستدرك: "ترامب التاجر.. رجل الأعمال.. صاحب الصفقات التجارية.. هل سيستطيع أن يشتري بالمال صفقة سياسية.. إذا حدث ذلك مع الأمة العربية.. سيكون ذلك هو الخسران المبين حقا".

