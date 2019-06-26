قائد منتخب مصر: هذا ما فعلته مع عمرو وردة بعد أزمة "مريهان"

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عمرو وردة

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انتقد أحمد المحمدي - قائد منتخب مصر - التعامل الإعلامي مع أزمة "انستجرام" التي كان بطلها اللاعب عمرو وردة.

وقال "المحمدي" على هامش المؤتمر الصحفي لمباراة مصر مع الكونغو: الإعلام لا يجب أن يقوم بتضخيم الامور مثلما حدث في أزمة (انستجرام) ".

وأضاف: "تعاملنا في المنتخب مع هذه الأزمة خلال دقيقتين ، ناقشناها ثم نبهنا على اللاعبين بضرورة الالتزام خلال الفترة المقبلة".

تابع قائد منتخب مصر، أن اللاعبين في حالة تركيز داخل المعسكر، ويتعاملون باحترافية تامة، ولا يفكرون سوى في مواجهة الكونغو في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات ببطولة الأمم الإفريقية.

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