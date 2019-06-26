» نجم اليوتيوب ينتحر ويترك رسالة: عشت حياتي مهرجًا والآن سأترك هذا

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أموفا
أموفا

وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

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اليوتيوب

كشفت شرطة مدينة نيويورك عن انتحار جم فيديوهات اليوتيوب، ديزموند أموفا الشهير بـEtika، بعد الإبلاغ عن فقدانه منذ 6 أيام.

وانتحر أموفا من أعلى جسر منهاتن في مدينة نيويورك الأمريكية، وعثر على متعلقاته بجوار الجسر، حسبما كشف موقع bbc.

ووجه أموفا رسالته قائلا: "أنا آسف لأننى خذلتكم، لقد هيأت مرقدي، والآن يجب أن أرقد فيه، لا تدفعوا الناس الذين يهتمون بكم بعيدًا، لقد عشت حياتي كلها مهرجا، وهذا هو ما سأتركه عنى للأبد، لا تدعوا السوشيال ميديا تستنزفكم كما فعلت بى، أعتنوا بأنفسكم".

ويمتلك إيتكا، البالغ من العمر 29 عاماً، أكثر من 321 ألف متابع عبر تويتر، وأكثر من 252 ألف عبر إنستجرام، واشتهر بمقاطع الفيديو الخاصة التى تبرز رد فعل الجمهور، بالإضافة إلى توقيعه إلى عقد شهير مع نينتندو للألعاب الإلكترونية.

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