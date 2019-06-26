مبروك عطية: في جنة 14 نجمة وجنة 3 نجوم

26 يونيو 2019 - 09:36 ص

أكد الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، أن كل الموحدين مثواهم الجنة ولكن بدرجات، معقبا: "هناك جنة 14 نجمة، وجنة 3 نجوم.

وفي سياق آخر أعرب"عطية"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، عن رفضه إطلاق لفظ الحماة على والدة الزوجة أو الزوجة، معقبًا: "الحماة لها كل حقوق والدتك".

وتابع "عطية"، قائلاً: "أم زوجتك مثل والدتك في الحقوق والواجبات، وحال المفاضلة فالأولوية تكون للأم".