فيديو نادر لزوجة "صدام" مع ملكة إسبانيا

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو نادر لزوجة الرئيس العراقي، صدام حسين، وهي باستقبال الملكة صوفيا، ملكة إسبانيا، في السبعينيات.

وعلق حساب يدعي "رغد صدام حسين" على الفيديو، قائًلا: "ماجدة العراق الأولى السيدة ساجدة خير الله باستقبال الملكة صوفيا ملكة إسبانيا أواسط السبعينيات" .

ولاقي الفيدو تفاعلا كبيرا من قبل رواد التواصل الاجتماعي، حيث جاءت التعليقات كالآتي: "اللهم إرحم أم الليثين وحفظها أينما وجدت ويا أسرتها الكريمة ويرحم روح الشهيد صدام المجيد وأبنائه الأبطال ويخلدهم الفردوس الأعلى فالجنة"، "عز العراق وفخر الغرب بكم سيدتي الغالية".

وتزوجت "ساجدة" من صدام حسين عام 1963م، وأنجبت له ابنين عدي عام 1964 وقصي عام 1967 وثلاث بنات رغد عام 1968 ورنا عام 1971 وحلا عام 1977، وذهبت إلى الأردن مع بناتها .

عند سقوط بغداد في أبريل 2003 لجأت مع بناتها وأحفادها إلى الأردن ثم انتقلت للعيش في قطر مع ابنتها الصغرى حلا عام 2004 .