بالفيديو.. طبيب نفسي: "كلنا مرضى عقليين ساعتين يوميا"

26 يونيو 2019 - 09:43 ص

قال الدكتور أحمد عكاشة، أستاذ الطب النفسي، كلنا نعاني من أمراض نفسية وأمراض عصبية باختلاف أشكالها"، معقبا: "كلنا مرضى عقليين لمدة ساعتين يوميًا".

وأضاف "عكاشة"، خلال حواره مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "بصراحة"، المذاع على راديو "نجوم إف إم"، أن الإنسان يرى أشياء غير موجودة في الأحلام، ويتعرض لهلاوس سمعية وبصرية.

وتابع أستاذ الطب النفسي، بأن المرض العقلي ما هو إلا مبالغة بما نشعر به، وأن 99.5% من المرض النفسي يعالج بالعلاج في المنزل بدون حاجة إلى مستشفى.



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