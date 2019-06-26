أكل لحوم الكلاب يثير الغضب بدولة عربية

26 يونيو 2019 - 09:44 ص

انتشرت ظاهرة غريبة في الأردن في الآونة الأخيرة أثارت الغضب بين المواطنين، حيث انتشر أكل لحوم الكلاب من قبل العمالة الآسيوية في الأردن، وانتشار مقاطع فيديو بهذا الشأن، انفجر الأردنيون غضبًا عبر مواقع التواصل.

وأبدى الأردنيون قلقهم من استقدام أفكار وعادات غريبة إلى بلدهم، متسائلين عن سبب وجود أعداد كبيرة من العمالة الآسيوية فيما يعاني الشبان الأردنيون من البطالة.

وطالبوا بإصدار فتوى دينية تحرم هذه الأفعال، وتم تقديم شكاوى عدة للجهات المختصة لوقف هذه الممارسات.