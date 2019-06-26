» فيديو جديد لـ حليمة بولند يثير الجدل

يبدو أن الإعلامية، حليمة بولند، تتعمد إثارة الجدل من فترة لأخرى، حيث ظهرت في مقطع فيديو جديد بجانب أحد الأطباء، مشيرة إلى أنها تعد متابعيها ببعض المفاجآت وهو ما أكده الطبيب.

وتسبب الفيديو في جدل بسبب وضعية ”بولند” حيث كانت قريبة جدًا من أحضان الطبيب وهو ما أثار غضب بعض الجماهير، على الرغم من أنها كانت تحاول هي والطبيب الظهور فقط في كاميرا التليفون المحمول.

ومما كتبه هؤلاء: ”والدكتور شفيه لازق فيها؟” و”يبعد شوي ماباقي شي ويبوسها ” و ” نظراتك يا الطيب وين؟ ” و”لايفوتكم نظرات الدكتور لها“.

يذكر أن الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي شنوا في وقت سابق هجوماً على الإعلامية بسبب ظهورها في مقطع فيديو سجل أثناء جلسة تصوير أجريت لها. وظهرت وهي ترتدي فستاناً ضيقاً أظهر مفاتنها وتقوم بحركات مثيرة للجدل.