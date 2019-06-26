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إلى كوريا الجنوبية..

زيارة لمحمد بن سلمان بعد انقطاع 20 عامًا

عرب وعالم

ولي العهد السعودي ورئيس كوريا الجنوبية
ولي العهد السعودي ورئيس كوريا الجنوبية

متابعات - أمينة عبد العال

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استقبلت كوريا الجنوبية ولي العهد السعودي صباح اليوم، بحفاوة بالغة خاصة بعد قرابة 20 عامًا لم يزر فيها أمير سعودي البلد.

واستقبل الرئيس مون جاي إن، رئيس جمهورية كوريا الجنوبية، اليوم، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع.

وأجريت مراسم استقبال ولي العهد في القصر الأزرق الرئاسي في العاصمة سيئول، وفور وصول ولي العهد بوابة القصر أجريت مراسم استقبال رسمية حيث رافق الموكب مجموعة من الفرق الراجلة بالأزياء التقليدية الكورية احتفالاً بن سلمان إلى كوريا خاصة أنها أول زيارة لولي عهد سعودي إلى كوريا الجنوبية منذ 1998.

والتقط ولي العهد السعودي الصور التذكارية مع مجموعة من الأطفال، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وعزف السلامان الملكي السعودي، والوطني الكوري، ثم استعرضا حرس الشرف.

وصافح ولي العهد السعودي كبار المسئولين الكوريين، كذلك صافح الرئيس الكوري الأمراء، والوزراء أعضاء الوفد الرسمي المرافقين لولي العهد.

ووقع ولي العهد في سجل الزيارات، قائلا: "سعيد بوجودي في كوريا الجنوبية لتنمية العلاقات العريقة".

وتستمر الزيارة الرسمية لولي العهد السعودي إلى سيئول تستغرق يومين، ومن المتوقع أن يجري بن سلمان محادثات مع الرئيس الكوري الجنوبي وعدد من المسئولين الكوريين تشمل القضايا ذات الاهتمام المشترك كما سيحضر توقيع مذكرات تفاهم بين البلدين، ومأدبة غداء في البيت الأزرق سيحضرها رؤساء الشركات الكبرى في كوريا الجنوبية بما فيها "سامسونغ" و"هيونداي" و"إل جي" ومجموعة "إس كيه".

وسيحضر ولي العهد السعودي حفل توسعة مصفاة النفط "إس-أويل"، ثالثة أكبر مصافي نفط كوريا والتي تملكها بالكامل شركة "أرامكو" السعودية.

?وبدأت العلاقات السعودية الكورية عام 1962، وتطورت حتى افتتاح سفارة لكوريا الجنوبية في مدينة جدة 1972.

وكانت أول زيارة لمسئول سعودي كبير لكوريا، هي زيارة الملك عبد الله بن عبد العزيز عام 1998 وكان وليا للعهد آنذاك.

وتعتبر السعودية أكبر شريك تجاري لكوريا الجنوبية في الشرق الأوسط والمزود الأول لها بالنفط الخام، فيما تصدر كوريا لها سلعا ومنتجات مختلفة.


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