  • الأربعاء 26 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر10:34 ص
بحث متقدم

نوح يعلن عن حزب جديد على "فيس بوك"

وائل الإبراشي

الإبراشي: "اللي بيحصل ده مصيبة"

ظاهرة اكل الكلاب

أكل لحوم الكلاب يثير الغضب بدولة عربية

الدكتور أحمد عكاشة - أستاذ الطب النفسي

بالفيديو.. طبيب نفسي: "كلنا مرضى عقليين ساعتين يوميا"

مبروك عطية

مبروك عطية: في جنة 14 نجمة وجنة 3 نجوم

صدام حسين

فيديو نادر لزوجة "صدام" مع ملكة إسبانيا

الأب وطفلته

بعد إيلان السوري.. "أوسكار" وطفلته يهزان العالم

الدولار

تعرف علي سعر الدولار اليوم

أحمد موسى

موسى: محدش يعمل عنتر .. كله يعيش محترم وفي حاله

عمرو وردة

تعليق صادم من عمرو وردة على أزمة "مريهان"

الإبراشي: "اللي بيحصل ده مصيبة"

الحياة السياسية

وائل الإبراشي
وائل الإبراشي

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

تعليق صادم من قائد المنتخب على الاتهامات بـ"التحرش"

#

أديب لـ"المصريين": "اللي بيحصل منكم عيب أوي"

#

شريف منير: فيلم الممر جزء من اللي بيحصل في سيناء

#

رئيس نادي سموحة: "اللي بيحصل ده مش كورة"

الإخوان

الإبراشي

30 يونيو

أون إي

عقب الإعلامي وائل الإبراشي، على إحباط الداخلية مخططا إخوانيا، تحت مسمى "خطة الأمل"، قائلًا: "هذا المخطط كان يستهدف إفساد بطولة الأمم الأفريقية، وإحياء ثورة 30 يونيو التي أطاحت بحكم الإخوان ليس فقط في مصر، بل في المنطقة بالكامل".

وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "كل يوم"، "المذاع على فضائية "أون إي" أن تحالف بعض القوى المدنية مع جماعة الإخوان في "مخطط الأمل" الذي أحبطته الداخلية هو سقوط في مستنقع خطير، خاصة أن الجماعة ليس لديها أي إنتماء لهذا الوطن.

وتابع الإبراشي قائلا: "تحالف بعض القوى المدنية مع الإخوان مصيبة، اللي بيحصل دا مصيبة وانتحار سياسي".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لستُ علمانيًا.. وأفضل العيش في نظام علماني!

محمود سلطان

الهتاف لأبوتريكة وروعة الافتتاح

فراج إسماعيل

أمريكا وإيران.. أو «توم وجيرى»

د. هشام الحمامي

ملاحظات حول ما أثير بشأن رؤية الهلال

د. عبد الآخر حماد

(( السكرتير والمريض النفسي))

القس مكاريوس فهيم قليني

هل تسلل الإلحاد إلى مناهج التعليم ؟

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» زيارة لمحمد بن سلمان بعد انقطاع 20 عامًا
» فيديو جديد لـ حليمة بولند يثير الجدل
» تحديث جديد بـ واتساب تعرف عليه
» الموعد والقنوات الناقلة لمباراة مصر والكونغو
» قائدة "أمريكا" تتحدى ترامب وترفض ترديد السلام الوطني
» وفاة مخرج فيلم "عوكل" بعد صراع مع المرض
» نجم اليوتيوب ينتحر ويترك رسالة: عشت حياتي مهرجًا والآن سأترك هذا
» فنانة شهيرة تنشر صورة عارية الظهر ثم تحذفها بعد 3 دقائق
» تامر أمين يكشف مفاجأة عن عدد أيام إجازة عيد الأضحى
» ساويرس يحرج "أنيسة حسونة" بسبب أبو تريكة
» نجم الزمالك: مروان محسن وكوكا أفضل من صلاح 100 مرة

استطلاع رأي

برأيك.. ما هو أفضل فيلم تم عرضه بعيد الفطر؟

  • ظهر

    12:03 م

  • فجر

    03:15

  • شروق

    04:57

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:41

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
آخر كوارث «فيسبوك».. شباب يفضحون «البنات الخِبرة»
تصفح فيس بوك
النصب الإلكترونى
امتحانات الثانوية العامة
وزير الأوقاف