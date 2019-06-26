أبوتريكة يوجه رسالة إلى مستشار ترامب

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ابو تريكة

وجه اللاعب المصري المعتزل، محمد أبو تريكة، رسالة إلى مستشار الرئيس الأمريكي، جاريد كوشنر، خاصة بمؤتمر "السلام من أجل الازدهار"، المقام في البحرين ويناقش الشق الاقتصادي لما يعرف باسم "صفقة القرن".

ونشر أبو تريكة تغريدة قال فيها: "صغيري كوشنر الكيان الصهيوني محتل للأراضي الفلسطينية وهذا المزاد المُقام في المنامة لن يغير من هذه الحقيقة".

وتابع: "شكرًا لكل من قاطع هذا المزاد..تواجد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم علامة استفهام كبرى.. مقدساتنا ليست للبيع".

وانطلقت، اليوم الأربعاء، فعاليات اليوم الثاني والأخير من "مؤتمر السلام من أجل الازدهار" الشق الاقتصادي لخطة السلام في الشرق الأوسط، والمعروفة إعلاميًا بـ"صفقة القرن"، في العاصمة البحرينية، المنامة.

وكان مستشار البيت الأبيض جاريد كوشنر، أطلق سيلا من الوعود للفلسطينيين والمنطقة بشأن المستقبل والتنمية والازدهار. وقال، في الكلمة الافتتاحية للمؤتمر، مساء أمس الثلاثاء، وأضاف كوشنر قائلا: "لنحول هذه المنطقة من ضحية إلى نموذج تقدم في العالم:. وتابع: "نعتقد أنه بإمكاننا مضاعفة إجمالي الناتج القومي للشعب الفلسطيني وتقليل الفقر بنسبة 50 بالمئة".

وقال صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن "ترامب وأمريكا لم يتخليا عن الفلسطينيين"، مشيرا إلى أنه "لن يتحقق الازدهار للشعب الفلسطيني دون حل سياسي عادل للصراع". وأضاف كوشنر أن "القضايا السياسية لن تكون محل بحث في مؤتمر المنامة"، مؤكدا: "نحن نريد السلام للفلسطينيين والإسرائيليين".


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