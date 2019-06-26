  • الأربعاء 26 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر12:38 م
بحث متقدم
الفتاة سارة

هزت الكويت.. تفاصل مثيرة عن سقوط فتاة من 18 طابقا

مريام فارس

شاهد.. رسالة قاسية من تامر أمين لـ"ميريام فارس"

فتاة الموتوسيكل

شقيق "فتاة الموتوسيكل" يفاجئ الجميع بمعلومة صادمة

الداخلية

الداخلية تكشف تفاصيل التصدى لهجوم إرهابي بالعريش

اللواء رفعت عبد الحميد خبير العلوم الجنائية ومسرح الجريمة

خبير علوم جنائية للإرهابيين: "لو رجالة تعالوا راجل لراجل"

أيو تريكة

أبوتريكة يوجه رسالة إلى مستشار ترامب

رياض محرز

نجم عربي يتورط مع مربية أطفاله.. والأخيرة تقاضيه

ارشيف

شبيه لـ «ميسي» يستغل عشرات النساء جنسيًا

ارشيف

تفاصيل مثيرة عن سيدة عرجاء هزمت "هتلر"

مختار نوح

نوح يعلن عن حزب جديد على "فيس بوك"

خبير علوم جنائية للإرهابيين: "لو رجالة تعالوا راجل لراجل"

الحياة السياسية

اللواء رفعت عبد الحميد خبير العلوم الجنائية ومسرح الجريمة
اللواء رفعت عبد الحميد خبير العلوم الجنائية ومسرح الجريمة

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

الإمارات تشترى فرقاطتين من فرنسا

#

الكويت تفجر مفاجأة والفلبين تُكذب وترفع دعوى جنائية

#

رئيس الزمالك بعد الهزيمة: "الأزمة لو خسرنا بخمسة"

#

القبض على محمود شعبان صاحب مقولة "هاتولي راجل"

أكد اللواء رفعت عبد الحميد خبير العلوم الجنائية ومسرح الجريمة، أن هجوم شمال سيناء دليل واضح على الارتباك والترنح، معقبا: "الإرهابيون لا يملكوا مواجهة كمين شرطة، فهم مباغتون، واعتقدوا أن الكمين غير يقظ".

وأضاف "عبد الحميد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الآن" على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن هناك إرادة شعبية وسياسية واضحة لاقتلاع الإرهاب من جذوره في مصر.

وتابع موجهًا رسالة للإرهابيين: "لو فيكم رجولة واجهوا الشعب المصري والأجهزة الأمنية ، لو رجالة تعالوا راجل لراجل "، مؤكدًا أن رجال الجيش والشرطة يتاجرون مع الله، وتجارتهم رابحة.

هذا وأعلنت وزارة الداخلية عن استشهاد ضابط شرطة و6 مجندين والقضاء على 4 إرهابيين في هجوم شنته عناصر إرهابية مسلحة على منطقة تمركزات قوات الشرطة جنوب غرب العريش بشمال سيناء.

وأوضحت الوزارة أن القوات تصدت للهجوم، وأسفرت المواجهات عن استشهاد ضابط و6 مجندين والقضاء على 4 إرهابيين، انفجر في أحدهم حزامًا ناسفًا كان يحمله.

وأكدت الوزارة -في بيان لها صباح اليوم الأربعاء- أنه تم العثور بحوزتهم على أحزمة ناسفة، وأسلحه آلية، وقنابل يدوية، منوهة بأنه يتم مطاردة العناصر الإرهابية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتتولى نيابة أمن الدولة العليا التحقيق.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لستُ علمانيًا.. وأفضل العيش في نظام علماني!

محمود سلطان

الهتاف لأبوتريكة وروعة الافتتاح

فراج إسماعيل

أمريكا وإيران.. أو «توم وجيرى»

د. هشام الحمامي

ملاحظات حول ما أثير بشأن رؤية الهلال

د. عبد الآخر حماد

(( السكرتير والمريض النفسي))

القس مكاريوس فهيم قليني

هل تسلل الإلحاد إلى مناهج التعليم ؟

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» فنانة شهيرة تثير ضجة بسبب ملابسها المثيرة
» «عبد الغفار»: دعم المستشفيات الجامعية بمليار جنيه
» أول قرار لرئيس موريتانيا: فصل الإنترنت
» إطلالة ساخنة لـ«نانسي عجرم» بصحبة زوجها
» إيران "تسرع" فى تخصيب اليورانيوم
» مجددًا.. وفاة الأطفال الرضع تهز تونس
» حريق هائل داخل شقة سكنية فى فيصل
» زيارة لمحمد بن سلمان بعد انقطاع 20 عامًا
» فيديو جديد لـ حليمة بولند يثير الجدل
» تحديث جديد بـ واتساب تعرف عليه
» الموعد والقنوات الناقلة لمباراة مصر والكونغو

استطلاع رأي

برأيك.. ما هو أفضل فيلم تم عرضه بعيد الفطر؟

  • عصر

    03:41 م

  • فجر

    03:15

  • شروق

    04:57

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:41

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
آخر كوارث «فيسبوك».. شباب يفضحون «البنات الخِبرة»
تصفح فيس بوك
النصب الإلكترونى
امتحانات الثانوية العامة
وزير الأوقاف