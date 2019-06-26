الجيش السورى يستهدف منطقتين بـ 325 ضربة جوية وبرية

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وجهت قوات النظام السوري اليوم الأربعاء أكثر من 325 ضربة جوية وبرية بريفي حماة وإدلب حيث قامت بما لايقل عن 46 غارة على أطراف معرة النعمان وحزارين وبسيدا والسكيك وكفرسجنة وحيش وربع الجور وركايا وسجنة ومدايا وحزراين بريف إدلب الجنوبي، والصخر وكفرزيتا بريف حماة الشمالي.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في بيان له اليوم، بأن طائرات قوات النظام السوري شنت اليوم 8 غارات على محيط خان شيخون وتل عاس وحيش جنوب إدلب فيما استهدفت بأكثر من 280 قذيفة مدفعية وصاروخية مناطق في بلدة كفرزيتا وقرية الصخر شمال حماة وبلدة الهبيط جنوب إدلب.


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