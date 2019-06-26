سيول تحتفي بولي العهد السعودي بمائدة كورية مميزة

26 يونيو 2019 - 12:37 م

بالتزامن مع الاستقبال الحافل لولي العهد السعودي في كوريا، أعدت مائدة طعام فخمة تجمع ما بين الطعام العربي مدمج بالأغذية الكورية الخاصة.

كشفت صحيفة "عكاظ" السعودية ما تضمّنته قائمة الطعام على مأدبة الغداء الرسمية التي أقامها رئيس كوريا الجنوبية مون جيه - إن على شرف ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في "القصر الأزرق" الرئاسي في العاصمة الكورية الجنوبية سيول، اليوم الأربعاء.

وتضمّنت القائمة أطباقاً كورية شعبية مثل الـ"بيبمباب" (خليط خضروات جبلية) مع حساء القصر الملكي، لحم ضلوع البقر المشوي، سلطة لحم السلطعون، إضافة إلى أذن البحر المبخّر من جزيرة تشونج سان.

وشملت لائحة الطعام حساءً مصنوعًا من 5 أنواع من الحبوب، أما قائمة الحلويات فشملت آيس كريم التّمر والفواكه الطازجة مع البقلاوة، إضافة إلى "أوميجا" الشاي التقليدي الكوري.

وكُتبت قائمة الطعام باللغتين العربية والكورية.