  • الأربعاء 26 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر02:41 م
بحث متقدم
ميدو

وفاة والد "ميدو"

عمرو وردة

أول تعليق من "وردة" على استبعاده من المنتخب

الكوكايين

أرقام صادمة.. أكبر نسبة لـ "الكوكايين" في التاريخ

مايكل جاكسون

حارس ملك البوب يكشف مفاجأة عن وفاة "جاكسون"

تركي الحمد

كاتب سعودي: الفلسطينيون يضيعون فرصة كبرى برفض مؤتمر المنامة

مبروك عطية

عطية: "من حق الأم أن تطلب من ابنها تطليق زوجته"

عمان

"عمان" تتخذ قرارًا تاريخيًا لمساندة القضية الفلسطينية

هيثم الحريرى

بلاغ يطالب برفع الحصانة عن هيثم الحريرى

أجيري

استبعاد نهائى لنجم المنتخب بقرار من "أجيري"

الفتاة سارة

هزت الكويت.. تفاصل مثيرة عن سقوط فتاة من 18 طابقا

بلاغ للنائب العام ضد عمرو وردة بسبب فيديو جنسى

قضايا وحوادث

عمرو وردة
عمرو وردة

أحمد الشربينى

أخبار متعلقة
#

بلاغ للنائب ضد هالة صدقي بسبب فيديو+18

#

بلاغ ضد شركة وموقع أمازون بتهمة التحريض على الإرهاب

#

أول تعليق من "واكد" على اتهامه بإهانة القضاء

#

بلاغ ضد عمرو واكد بتهمة إهانة القضاء

عمرو وردة

بلاغ ضد عمرو وردة

استبعاد عمرو وردة

تقدم المحامى أحمد مهران ببلاغ إلى النائب العام، يطالب فيه باستبعاد اللاعب عمرو وردة من منتخب مصر.

وقال مهران في بلاغه: "لما كانت الرياضة في الدستور المصري جزء من أولويات الدولة في بناء الشخصية المصرية وفق أسس ومناهج علمية تربوية تستهدف خلق جيل سوي بدنيا وفكريا وأخلاقيا ولما كان الانضمام للمنتخب الوطني لكرة القدم هو أحد صور التكليف الوطني بأداء خدمة عامة لا تقل أهمية عن الانضمام لأداء الخدمة الوطنية لما في ذلك من تمثيل للدولة المصرية أمام المجتمع الدولي والمحلي والإفريقي وتجسيدا للروح الرياضية والأخلاقية للمواطن المصري لما كان ذلك وكان تعمد ظهور أحد لاعبي المنتخب الوطني بصورة معيبة تستهدف الإساءة لسمعة مصر ومكانتها الدولية.

وأضاف مهران: تعمد اللاعب عمرو وردة الظهور في صورة مشينة تضر بسمعة المنتخب الوطني وبسمعة شباب مصر من أبناء جيله، وتعمد سلك مسالك غير أخلاقية من تحرش لفظي وفعلي وتعمد مخالفة التقاليد والأعراف المجتمعية خاصة بعد انتشار فيديو جنسي مسيئ يستهدف ضرب المنتخب الوطني والإساءة لسمعته لذلك يجب التحقيق مع اللاعب واستبعاده من المنتخب".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لستُ علمانيًا.. وأفضل العيش في نظام علماني!

محمود سلطان

الهتاف لأبوتريكة وروعة الافتتاح

فراج إسماعيل

أمريكا وإيران.. أو «توم وجيرى»

د. هشام الحمامي

ملاحظات حول ما أثير بشأن رؤية الهلال

د. عبد الآخر حماد

(( السكرتير والمريض النفسي))

القس مكاريوس فهيم قليني

هل تسلل الإلحاد إلى مناهج التعليم ؟

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» الجيش السورى يستهدف منطقتين بـ 325 ضربة جوية وبرية
» ملكة جمال تتهم رئيسها السابق باغتصابها
» فنانة شهيرة تثير ضجة بسبب ملابسها المثيرة
» «عبد الغفار»: دعم المستشفيات الجامعية بمليار جنيه
» أول قرار لرئيس موريتانيا: فصل الإنترنت
» إطلالة ساخنة لـ«نانسي عجرم» بصحبة زوجها
» إيران "تسرع" فى تخصيب اليورانيوم
» مجددًا.. وفاة الأطفال الرضع تهز تونس
» حريق هائل داخل شقة سكنية فى فيصل
» زيارة لمحمد بن سلمان بعد انقطاع 20 عامًا
» فيديو جديد لـ حليمة بولند يثير الجدل

استطلاع رأي

برأيك.. ما هو أفضل فيلم تم عرضه بعيد الفطر؟

  • عصر

    03:41 م

  • فجر

    03:15

  • شروق

    04:57

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:41

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
آخر كوارث «فيسبوك».. شباب يفضحون «البنات الخِبرة»
تصفح فيس بوك
النصب الإلكترونى
امتحانات الثانوية العامة
وزير الأوقاف