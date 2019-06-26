"ماعت": على المجتمع الدولي اتخاذ موقف حازم لمواجهة الإرهاب

26 يونيو 2019 - 02:02 م

أدانت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، الهجوم الإرهابي الذي وقع فجر اليوم الأربعاء 26 يونيو 2019، على كمين في العريش، الأمر الذي أدي إلى استشهاد ستة من قوات الأمن ومقتل سبعة من الإرهابيين، اثنان منهم كانا يرتديان حزامين ناسفين.

وكانت قوات الأمن المصرية قد أحبطت هجوما متزامنا على ثلاثة حواجز أمنية بمدينة العريش شمالي سيناء، وقالت مصادر أمنية إن عددا من الإرهابيين استهدفوا الحواجز الثلاثة، وأطلقوا النار نحو قوات الامن الموجودة عند الحواجز، واستطاعت قوات الأمن القبض على عدد من العناصر الإرهابية، بعد ملاحقتهم وتمشيط محيط مواقع الاشتباكات.

من جانبه دعا أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت مجلس حقوق الإنسان إلى ضرورة اتخاذ موقف جاد وحازم لمواجهة الإرهاب والتطرف، حيث أكد عقيل انه في الوقت الذي تتحدث فيه المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه عن الإرهابيين وعائلاتهم وحق المقاتلين في العودة إلى بلدانهم وتمتعهم بمحاكمة عادلة، مازالت العمليات الإرهابية مستمرة في عدد من الدول من بينها مصر.

جدير بالذكر أن مؤسسة ماعت تشارك في تنظيم وقفة أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف يوم 2 يوليو القادم، للتنديد بالعلميات الإرهابية ومواجهة التطرف ونشر التسامح، وذلك على هامش أعمال الدورة 41 للمجلس والتي تعقد من 24 يونيو وحتى 12 يوليو القادم، وتشارك المؤسسة ببعثة دولية مكونة من 26 فرد من 8 دول أوروبية وأفريقية.