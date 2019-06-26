أول تعليق من "وردة" على استبعاده من المنتخب

26 يونيو 2019 - 02:18 م

علق عمرو وردة لاعب منتخب مصر على الفيديو المنتشر مؤخرًا من أحدى الفتيات والذي تسبب في استبعاده من قائمة المنتخب ببطولة كأس الأمم الإفريقية.

وقال "وردة": والله العظيم الفيديو متفبرك، لا أعلم لماذا يتم نشر هذه الأمور في الوقت الحالي ومن يقوم بذلك ولماذا أنا بالتحديد

وقرر مجلس إدارة إتحاد الكرة استبعاد عمرو وردة لاعب وسط المنتخب وفريق أتروميتوس اليونانى مدى الحياة من المشاركة مع المنتخبات الوطنية.

وجاء قرار الاستبعاد، بسبب سلوكه السئ عقب انتشار مقطع فيديو غير أخلاقي يدين اللاعب من جديد.