أرقام صادمة.. أكبر نسبة لـ "الكوكايين" في التاريخ

26 يونيو 2019 - 02:24 م

قال مكتب الأمم المتحدة في تقريره السنوي المعني بالمخدّرات والجريمة، اليوم الأربعاء، إن الإنتاج العالمي للكوكايين وصل عام 2017 إلى أعلى مستوياته.

واضاف أن إنتاج الكوكايين في ذلك العام تخطى بنسبة 25% الرقم القياسي المسجل في العام الذي سبقه، وذلك مع ازدياد الإنتاج في كولومبيا.

وبحسب ما أوردته وكالة "فرانس برس" عن أنغيلا مي، رئيسة البحوث في المكتب الأممي، ومقره فيينا: "بالطبع إنها أنباء سيئة في كل مرة.. إنها أخبار سيئة للبلدان المنتجة.. ما يحدث في كولومبيا أمر مثير للقلق".

وأفاد التقرير أن القفزة في الإنتاج كانت مدفوعة بشكل رئيسي بزيادة إنتاج الكوكايين في كولومبيا، التي أنتجت ما يقدر بنحو 70% من الكوكايين في العالم.

يذكر أنه خلال العشر سنوات قبل عام 2017، كانت هناك زيادة بنسبة 50% في التصنيع، حيث وصلت إلى مستوى قياسي بلغ 1.976 طن قبل عامين، وفقا للتقرير الذي استند في أرقامه على أنظمة المراقبة الوطنية.

وارتفعت كمية الكوكايين المضبوطة خلال نفس فترة الـ10 سنوات، في جميع أنحاء العالم بنسبة 74%.

وفي 2017 ضبطت السلطات في أنحاء العالم كمية قياسية من المخدرات، بلغت في المجموع 1275 طناً، أي بارتفاع بنسبة 13% عن العام الذي سبقه.

وِأشار التقرير إلى أن هذا يشير إلى أن جهود تطبيق القانون أصبحت أكثر فعالية، وأن تعزيز التعاون الدولي ربما يساعد في عمليات الضبط.

وقد تراجع إنتاج الكوكايين في بعض مناطق كولومبيا الداخلية، في أعقاب إبرام اتفاق سلام عام 2016 مع حركة التمرد السابقة القوات المسلحة الثورية لكولومبيا"الفارك"، مع تقديم زراعات بديلة للمزارعين.