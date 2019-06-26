» عادت من الموت بعد نصف ساعة..ما رأته لا يُصدق

26 يونيو 2019 - 05:33 م

زعمت امرأة أمريكية أنها رأت الجنة وعيسى المسيح نفسه بعد فقدانها الوعي لمدة 27 دقيقة إثر تعرضها لأزمة قلبية.

وكتبت جريدة "دايلي ميل " البريطانية أن تينا هاينز، كانت تتمتع بصحة جيدة، إلا أنها تعرضت إلى أزمة قلبية عندما كانت تتمشى مع زوجها بالقرب من منزلهما في مدينة فينكس بولاية أريزونا في فبراير 2018، وفور سقوط تينا، سارع زوجها إلى إجراء بعض الإسعافات الأولية لتنشيط قلبها قبل وصول رجال الإسعاف ونقلها إلى المستشفى. حسبما كتب أحد أقاربها على صفحته في "إنستجرام".

تينا كادت أن تفارق الحياة بالرغم من محاولات فريق الإسعاف لإنقاذها، حيث قاموا بإنعاش قلبها 6 مرات قبل وصولها إلى المستشفى. وحسب رواية الأطباء فإن، تينا، فارقت الحياة لمدة 27 دقيقة ثم عادت إلى الحياة وكانت غير قادرة على الحركة والكلام.

وبعد استفاقتها، طلبت من الأشخاص الموجودين بجوارها إعطاءها أي شيء للكتابة لتدوين ما رأته، مدعية أنها تخص أشياء رأتها في الجنة.

في البداية، كتبت بخط غير واضح "إنها حقيقة".

وأضافت أنها رأت المسيح يقف أمام بوابة سوداء وراءها ضوء أصفر ساطع ومتوهج. وبعد استعادة تينا عافيتها باشرت في سرد قصتها التي زادتها إيمانا وتهدف لنشرها.

القصة لاقت رواجا كبيرا بين السكان وخاصة ابنة أختها التي تأثرت بها لدرجة أنها قامت برسم وشمًا على يدها الكلمات التي كتبتها خالتها بعد عودتها للحياة.