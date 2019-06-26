» «بوندو» حكمًا لمباراة تونس ومالي

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المصريون

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم، تعيين البوتسواني جوشوا بوندو، حكمًا لإدارة مباراة منتخبي تونس ومالي التي سيحتضنها ملعب السويس، الجمعة المقبل.

وتُقام المباراة في الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة، الثالثة والنصف بتوقيت تونس، وذلك في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة، في كأس أمم أفريقيا 2019 .

كما قرر "الكاف" تعيين أرسني مارينكوني من موزمبيق كمساعد أول، ويورو فاتسواني من ليسوتو كمساعد ثان، وبيتر كاماكو من كينيا حكما رابعًا، وسيتولى المغربي يحيى حدقة، مراقبة الحكام خلال هذه المواجهة .


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