» انفجار ضخم يهز العاصمة النمساوية فيينا

أفادت الشرطة النمساوية، اليوم الأربعاء، بحدوث انفجار قوي في العاصمة فيينا.

ووفقا للبيانات الأولية، فإن الانفجار حدث نتيجة تسرب غاز في أحد المنازل، حيث تعرض مبنيين على الأقل لأضرار، وانهارت عدة طوابق جزئيا في أحد المبنيين.

كما أصيب 4 أشخاص بجروح خطيرة نتيجة الانفجار.

وقد طوقت الشرطة منطقة الانفجار، حيث تجري القوات تحقيقات للوقوف على ظروف وملابسات الحادث، كما وصلت سيارات الإسعاف إلى منطقة الانفجار لمساعدة المصابين.

وفقا للمعلومات المتوفرة، سبب الانفجار هو تسرب الغاز من أحد المنازل.