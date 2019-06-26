» «أجيري» يعلن تشكيل مصر أمام الكونغو الديمقراطية

26 يونيو 2019 - 08:18 م

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، التشكيل الرسمي للفراعنة لمباراة الكونغو الديمقراطية، والمقرر لها بالساعة العاشرة مساء، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019.

ويحتل المنتخب الوطني المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط بعد الفوز على منتخب زيمبابوي 1 – 0 في مباراة افتتاح البطولة، بينما تتصدر أوغندا المجموعة بعد الفوز على الكونغو بهدفين نظيفين فى الجولة الأولى، بينما تأتى الكونغو وزيمبابوى فى المركزين الأخيرين .

وتشير نتيجة مباراة أوغندا وزيمبابوي والتي تجرى منافساتها حاليًا على ملعب ستاد القاهرة لتعادل المنتخبين بنتيجة 1 – 1 بالشوط الأول .

وجاء تشكيل المنتخب على النحو التالي :

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: أحمد المحمدي – أحمد حجازي – محمود علاء – أيمن أشرف

الوسط: محمد النني – طارق حامد - عبدالله السعيد

الهجوم: محمد صلاح - تريزيجيه - مروان محسن