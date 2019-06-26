حبس 5 مشجعين جزائريين تم ترحليهم من مصر

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أمرت محكمة جزائرية، اليوم الأربعاء، بسجن 5 جزائريين تم ترحليهم من مصر، بانتظار مثولهم أمام المحكمة في 4 يوليو المقبل.

وكان تم إيقاف أحد الجزائريين، الذين قدموا إلى مصر لحضور مباريات بطولة أمم أفريقيا، في مطار القاهرة الدولي، بسبب حيازته لافتة تحمل عبارات تطالب برحيل الأنظمة.

بينما تم إيقاف المشجعين الآخرين في مباراة الجزائر وكينيا لـ”استعمالهم الألعاب النارية”. فيما رجحت بعض المصادر أن يكون توقيف المشجع الخامس يتعلق بلجوئه لبيع تذاكر بطريقة غير شرعية.

وتم إيداع الأشخاص الخمسة بالحبس المؤقت في سجن الحراش.


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