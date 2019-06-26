تعليق «أحمد موسى» على أزمة «عمرو وردة»

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خالد الشرقاوي - متابعات

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أشاد الإعلامي أحمد موسى، بقرار استبعاد عمرو وردة من معسكر منتخب مصر.

وقال "موسى" خلال برنامج "على مسؤوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" مساء اليوم الأربعاء، إن الأخلاق قبل الكرة، ومن يمثل مصر عليه أن يكون على قدر المسؤولية.

وقرر المهندس هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، استبعاد عمرو وردة، على خلفية اتهامه بالتحرش اللفظي بعارضة أزياء مصرية، فضلا عن تداول فيديو غير أخلاقي منسوب له عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.


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