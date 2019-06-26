» أحمد موسى لـ "المنتخب": "عايزين فوز قوي"

طالب الإعلامي أحمد موسى المنتخب الوطني بالفوز على منتخب الكونغو ، قائلا:" عايزين نفوز بقوة وبعدد كبير من الأهداف، عشان ما ندخلش في حسبة برما، عايزين هدفين أو تلاتة على الأقل، عندنا 70 ألف مشجع في ستاد القاهرة لتشجيع المنتخب الوطني".

وقال "موسى"، عبر تقديمه برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد":" إن زيمبابوي اليوم هي الفريق الأفضل، وسجلت أفضل هدف حتى الآن في بطولة الأمم الإفريقية، معقبًا: "زيمبابوي النهاردة كعبها عالي".

أعلن المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر، تشكيل الفراعنة لمباراة الكونغو الديمقراطية بكأس أمم أفريقيا.

ويلعب المنتخب المصري ونظيره الكونغولي ضمن الجولة الثانية للمجموعة الأولى للبطولة الأفريقية.