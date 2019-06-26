  • الخميس 27 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر01:06 ص
بحث متقدم
منتخب مصر

"الأرصاد" تحذر: درجة الحرارة تصل لـ 47

منتخب مصر

مصر تتأهل لدور الـ16 بكأس الأمم الأفريقية بعد هزيمة الكونغو

دار الافتاء

الإفتاء: التحرش الجنسي كبيرة من كبائر الذنوب

أرشيفية

مخاوف من زيادة الأسعار بعد «شطب 10 آلاف مستورد»

محمد حمدان دقلو

المجلس العسكري السوداني: قطر أشد عداوة لنا

سجن رجائى شهر

«السجن المفتوح» على طاولة البرلمان.. لماذا يرفض النواب؟

المشجعين

حبس 5 مشجعين جزائريين تم ترحليهم من مصر

غرفة عمليات حفتر

اقتحام غرفة عمليات قوات "حفتر"

التحقيق مع ٤ موظفين وعضو مجلس نواب بسوهاج

بعد هذا القرار.. الصناعة تنتظر نقلة حضارية

حريق "نوتردام"

فرنسا نكشف سر حريق "نوتردام"

بهذه الطريقة احتفل "ليفربول" بهدف "صلاح" في مرمى الكونغو

الرياضة

ليفربول
ليفربول

أخبار متعلقة
#

إصابة صادمة لـ"صلاح" ويخرج على "نقالة"

#

رقم جديد لمحمد صلاح في الدوري الإنجليزي

#

"صلاح" يحتفل بلقائه مع "أم التنانين"

#

«أبوتريكة» عن هدف «صلاح»: قالوا عنه «مُفجّر» ففجر شباكهم

احتفل نادي ليفربول الإنجليزي، بهدف نجمه المصري محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطني في مرمى الكونغو الديمقراطية خلال المباراة التي تجمع المنتخبين حاليا على استاد القاهرة الدولي في الجولة الثانية من بطولة كاس الأمم الأفريقية.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي "الريدز" على "تويتر" فيديو لهدف "الفرعون المصري" وعلقت عليه بإموشن "علم مصر - والتاج"، في إشارة إلى أن محمد صلاح الملك المصري.

وسجل صلاح الهدف الثاني للمنتخب في مرمى الكونغو عند الدقيقة 43 من عمر الشوط الثاني.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لستُ علمانيًا.. وأفضل العيش في نظام علماني!

محمود سلطان

منتخبنا .. والخوف من القادم!

فراج إسماعيل

أمريكا وإيران.. أو «توم وجيرى»

د. هشام الحمامي

ملاحظات حول ما أثير بشأن رؤية الهلال

د. عبد الآخر حماد

(( السكرتير والمريض النفسي))

القس مكاريوس فهيم قليني

هل تسلل الإلحاد إلى مناهج التعليم ؟

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» بهذه الطريقة احتفل "ليفربول" بهدف "صلاح" في مرمى الكونغو
» التحالف العربي يدمر طائرة أطلقها الحوثيون نحو السعودية
» أحمد موسى لـ "المنتخب": "عايزين فوز قوي"
» علاء مبارك يدعم الفراعنة أمام الكونغو من «التالتة شمال»
» زيمبابوي تنعش آمالها في التأهل وتتعادل مع أوغندا
» المجلس العسكري السوداني: قطر أشد عداوة لنا
» إصابة 3 متظاهرين فلسطينيين شرقي قطاع غزة
» روسيا تحذر الخليج من "نقطة اللاعودة"
» «ترامب» يتعهد بفرض رسوم جديدة على واردات صينية
» انفجار ضخم يهز العاصمة النمساوية فيينا
» مقتل أكثر من 50 شخصًا في هجمات مسلحة بإثيوبيا

استطلاع رأي

برأيك.. ما هو أفضل فيلم تم عرضه بعيد الفطر؟

  • فجر

    03:16 ص

  • فجر

    03:16

  • شروق

    04:58

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:41

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
آخر كوارث «فيسبوك».. شباب يفضحون «البنات الخِبرة»
تصفح فيس بوك
النصب الإلكترونى
امتحانات الثانوية العامة
وزير الأوقاف