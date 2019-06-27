مصر تتأهل لدور الـ16 بكأس الأمم الأفريقية بعد هزيمة الكونغو

تأهل المنتخب الوطني إلى دور الـ16 لكأس الأمم الأفريقية، بعد الفوز على الكونغو الديمقراطية، بهدفين نظيفين مساء الأربعاء، على استاد القاهرة، ضمن الجولة الثانية للمجموعة الأولى من البطولة.

سجل هدفي المنتخب، أحمد المحمدي ومحمد صلاح، في الدقيقتين 24 و43.

الفوز هو الثاني على التوالي للفراعنة في البطولة، ليرفع رصيده إلى النقطة 6 ويتصدر الترتيب، ويحجز مقعدًا في ثمن النهائي.

وتجمد المنتخب الكونغولي بدون نقاط في الترتيب الرابع والأخير.

المنتخب لم يقدم المستوى المتوقع منه رغم الفوز والتأهل، حيث نجح الكونغو في تشكيل خطورة حقيقية على مرمى محمد الشناوي الحارس المصري، لدرجة أن العارضة تصدت لهدفين مؤكدين للضيوف.

وفي الشوط الثاني، لم يتغير من الأمر شيء حيث لم يتطور الأداء المصري، وتراجعنا إلى منتصف ملعبنا، لمنع الكونغو من الوصول إلى مرمى الشناوي.