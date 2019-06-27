  • الخميس 27 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر01:05 ص
بحث متقدم
منتخب مصر

"الأرصاد" تحذر: درجة الحرارة تصل لـ 47

منتخب مصر

مصر تتأهل لدور الـ16 بكأس الأمم الأفريقية بعد هزيمة الكونغو

دار الافتاء

الإفتاء: التحرش الجنسي كبيرة من كبائر الذنوب

أرشيفية

مخاوف من زيادة الأسعار بعد «شطب 10 آلاف مستورد»

محمد حمدان دقلو

المجلس العسكري السوداني: قطر أشد عداوة لنا

سجن رجائى شهر

«السجن المفتوح» على طاولة البرلمان.. لماذا يرفض النواب؟

المشجعين

حبس 5 مشجعين جزائريين تم ترحليهم من مصر

غرفة عمليات حفتر

اقتحام غرفة عمليات قوات "حفتر"

التحقيق مع ٤ موظفين وعضو مجلس نواب بسوهاج

بعد هذا القرار.. الصناعة تنتظر نقلة حضارية

حريق "نوتردام"

فرنسا نكشف سر حريق "نوتردام"

مصر تتأهل لدور الـ16 بكأس الأمم الأفريقية بعد هزيمة الكونغو

الرياضة

منتخب مصر
منتخب مصر

أخبار متعلقة
#

الموعد والقنوات الناقلة لمباراة مصر والكونغو

#

الفيفا يهدد هذا المنتخب بالاستبعاد من أمم إفريقيا

#

بعثة الزمالك تعود إلى القاهرة قادمة من أنجولا

#

هل تنجح التجربة الروسية فى أمم أفريقيا 2019؟

تأهل المنتخب الوطني إلى دور الـ16 لكأس الأمم الأفريقية، بعد الفوز على الكونغو الديمقراطية، بهدفين نظيفين مساء  الأربعاء، على استاد القاهرة، ضمن الجولة الثانية للمجموعة الأولى من البطولة.

سجل هدفي المنتخب، أحمد المحمدي ومحمد صلاح، في الدقيقتين 24 و43.

الفوز هو الثاني على التوالي للفراعنة في البطولة، ليرفع رصيده إلى النقطة 6 ويتصدر الترتيب، ويحجز مقعدًا في ثمن النهائي.

وتجمد المنتخب الكونغولي بدون نقاط في الترتيب الرابع والأخير.

المنتخب لم يقدم المستوى المتوقع منه رغم الفوز والتأهل، حيث نجح الكونغو في تشكيل خطورة حقيقية على مرمى محمد الشناوي الحارس المصري، لدرجة أن العارضة تصدت لهدفين مؤكدين للضيوف.

وفي الشوط الثاني، لم يتغير من الأمر شيء حيث لم يتطور الأداء المصري، وتراجعنا إلى منتصف ملعبنا، لمنع الكونغو من الوصول إلى مرمى الشناوي.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لستُ علمانيًا.. وأفضل العيش في نظام علماني!

محمود سلطان

منتخبنا .. والخوف من القادم!

فراج إسماعيل

أمريكا وإيران.. أو «توم وجيرى»

د. هشام الحمامي

ملاحظات حول ما أثير بشأن رؤية الهلال

د. عبد الآخر حماد

(( السكرتير والمريض النفسي))

القس مكاريوس فهيم قليني

هل تسلل الإلحاد إلى مناهج التعليم ؟

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» بهذه الطريقة احتفل "ليفربول" بهدف "صلاح" في مرمى الكونغو
» التحالف العربي يدمر طائرة أطلقها الحوثيون نحو السعودية
» أحمد موسى لـ "المنتخب": "عايزين فوز قوي"
» علاء مبارك يدعم الفراعنة أمام الكونغو من «التالتة شمال»
» زيمبابوي تنعش آمالها في التأهل وتتعادل مع أوغندا
» المجلس العسكري السوداني: قطر أشد عداوة لنا
» إصابة 3 متظاهرين فلسطينيين شرقي قطاع غزة
» روسيا تحذر الخليج من "نقطة اللاعودة"
» «ترامب» يتعهد بفرض رسوم جديدة على واردات صينية
» انفجار ضخم يهز العاصمة النمساوية فيينا
» مقتل أكثر من 50 شخصًا في هجمات مسلحة بإثيوبيا

استطلاع رأي

برأيك.. ما هو أفضل فيلم تم عرضه بعيد الفطر؟

  • فجر

    03:16 ص

  • فجر

    03:16

  • شروق

    04:58

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:41

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
آخر كوارث «فيسبوك».. شباب يفضحون «البنات الخِبرة»
تصفح فيس بوك
النصب الإلكترونى
امتحانات الثانوية العامة
وزير الأوقاف