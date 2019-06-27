الفتاة المكسيكية تشكر شخص ما بعد استبعاد "وردة".. فمن هو؟

أحمد عادل شعبان
وجهت الفتاة المكسيكية جيوفانا فال - صاحبة الفيديو المتسبب في استبعاد عمرو وردة - رسالة إلى شخص ما بعد استبعاد الأخير ، وذلك عبر حساب منسوب لها على تويتر.
وقالت "جيوفانا" عبر حسابها إنها تشكر المدير الفني المكسيكي لمنتخب مصر ، قائلة: " "خافيير أجيري.. لن يتخلي عني".
وكان الاتحاد المصري لكرة القدم اتخذ قرارا أمس باستبعاد عمرو وردة من معسكر منتخب مصر بعد تداول فيديو خارج يخصه نشرته عارضة الأزياء المكسيكية المذكورة.
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