» رأي مفاجيء لوائل جمعة في استبعاد عمرو وردة من المنتخب

27 يونيو 2019 - 07:16 ص

في الوقت الذي دعم فيه الكثير من لاعبي منتخب مصر زميلهم عمرو وردة ، أكد وائل جمعة - أسطورة دفاع منتخب مصر - أن استبعاد "وردة" أفضل قرار اتخذه اتحاد الكرة منذ انتخابه.



وقال "جمعة" في لقاء مع قناة "بي إن سبورت" : "ما قام به عمرو وردة سلوك مرفوض ويعكس حالة اللامبالاة التي يعاني منها".



وأضاف: "عمرو وردة لاعب غير مسئول، ولا يشعر بحجم المسئولية ، واستبعاده يساهم في سيطرة الانضباط والالتزام على معسكر المنتخب، ويزيل من على اللاعبين ضغوط وجود هذا اللاعب وسطهم".



وأردف: "قرار اتحاد الكرة باستبعاد عمرو وردة سليم بنسبة 100%، من حيث التوقيت"..

