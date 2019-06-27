  • الخميس 27 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر08:33 ص
بحث متقدم
وردة

الفتاة المكسيكية تشكر شخص ما بعد استبعاد "وردة".. فمن هو؟

صلاح

تعليق ناري من صلاح على استبعاد وردة: يجب احترام النساء

عمرو وردة

شاهد .. وردة يظهر في بيان مصور لتوضيح أزمته

صلاح

صلاح يحرج مراسل "بي إن سبورت" بعد مباراة الكونغو

عمر وردة

شقيق عمرو وردة يفجر مفاجأة عن أزمة أخيه

منتخب مصر

"الأرصاد" تحذر: درجة الحرارة تصل لـ 47

منتخب مصر

مصر تتأهل لدور الـ16 بكأس الأمم الأفريقية بعد هزيمة الكونغو

دار الافتاء

الإفتاء: التحرش الجنسي كبيرة من كبائر الذنوب

أرشيفية

مخاوف من زيادة الأسعار بعد «شطب 10 آلاف مستورد»

محمد حمدان دقلو

المجلس العسكري السوداني: قطر أشد عداوة لنا

نجم منتخب مصر: لا يحق لأحد محاسبة عمرو وردة

الرياضة

عمرو وردة
عمرو وردة

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

رأي مفاجيء لوائل جمعة في استبعاد عمرو وردة من المنتخب

#

تصرف غريب من قائد منتخب مصر تجاه عمرو وردة

#

تعليق ناري من صلاح على استبعاد وردة: يجب احترام النساء

#

شاهد .. وردة يظهر في بيان مصور لتوضيح أزمته

عمرو وردة

أكد أحمد المحمدي - قائد منتخب مصر - أنه حزين لاستبعاد زميله عمرو وردة من معسكر المنتخب ، مشيرًا إلى أن تضامنه معه طبيعي لأن المنتخب أسرة واحدة.

وقال في تصريحات عقب مباراة مصر والكونغو الديمقراطية: "أي إنسان بيغلط ووردة مثله مثل أي شخص يخطئ ويصيب لكن لا يجب التخلي عنه في هذا الموقف أنا حزين لاستبعاده، والموضوع أخذ أكثر من حجمه الطبيعي، ووردة يلعب ويؤدي ما عليه في الملعب وهذا ما يجب محاسبته عليه أما حياته الشخصية فليس لأحد محاسبته عليها لأنها تخصه هو فقط طالما لا يقصر في عمله".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لستُ علمانيًا.. وأفضل العيش في نظام علماني!

محمود سلطان

منتخبنا .. والخوف من القادم!

فراج إسماعيل

أمريكا وإيران.. أو «توم وجيرى»

د. هشام الحمامي

ملاحظات حول ما أثير بشأن رؤية الهلال

د. عبد الآخر حماد

(( السكرتير والمريض النفسي))

القس مكاريوس فهيم قليني

هل تسلل الإلحاد إلى مناهج التعليم ؟

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» فنانة شهيرة بعد صورتها العارية: سيبوني أتحاسب مع ربنا
» ماذا قالت الفنانة التي وصفها عادل إمام بـ"الخبرة" بعد اختفائها سنوات؟
» فنانة تنشر صورتها وهي طفلة .. وجمهورها مصدوم
» الموت يفجع الفنان أحمد عز
» نجم منتخب مصر: لا يحق لأحد محاسبة عمرو وردة
» رأي مفاجيء لوائل جمعة في استبعاد عمرو وردة من المنتخب
» تصرف غريب من قائد منتخب مصر تجاه عمرو وردة
» بهذه الطريقة احتفل "ليفربول" بهدف "صلاح" في مرمى الكونغو
» التحالف العربي يدمر طائرة أطلقها الحوثيون نحو السعودية
» أحمد موسى لـ "المنتخب": "عايزين فوز قوي"
» علاء مبارك يدعم الفراعنة أمام الكونغو من «التالتة شمال»

استطلاع رأي

برأيك.. ما هو أفضل فيلم تم عرضه بعيد الفطر؟

  • ظهر

    12:03 م

  • فجر

    03:16

  • شروق

    04:58

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:41

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
آخر كوارث «فيسبوك».. شباب يفضحون «البنات الخِبرة»
تصفح فيس بوك
النصب الإلكترونى
امتحانات الثانوية العامة
وزير الأوقاف