» طليقة فنان شهير تطلب الحماية من «الشياطين»

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وائل كفوري
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متابعات-علا خطاب

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وائل كفوري

أثارت قضية طلاق الفنان اللبناني، وائل كفوري، من زوجته أنجيلا بشارة، جدلاً واسعًا في المجتمع والوسط الفني اللبناني، إلا أن اهتمام الجميع بأخبارهما لم يتوقف حتي بعد الانفصال .

وعادت أنجيلا بشارة إلى الظهور على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال رسالة نشرتها عبر خاصية "ستوري" على تطبيق "إنستجرام".

وكتبت في المنشور: "عندما تمضي الأم حياتها وهي تربي أطفالها، تمنحهم العاطفة، الأمان وتساعدهم على بناء مستقبل يليق بهم، كيف يمكنها أن تحميهم من شياطين نظامنا الفاسد؟".

وأضافت: "إذا كانت الأم تبذل وقتها وطاقتها من أجل الحفاظ على أولادها، من يحميها؟ قولوا لي".

وتابعت: "الأطفال ليسو بنادق يمكن استخدامها في الهجمات. ضع أسلحتك، كن هادئًا، كن متعاطفاً، النفوس الصغيرة تشهد".



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