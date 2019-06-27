» طليقة فنان شهير تطلب الحماية من «الشياطين»

أثارت قضية طلاق الفنان اللبناني، وائل كفوري، من زوجته أنجيلا بشارة، جدلاً واسعًا في المجتمع والوسط الفني اللبناني، إلا أن اهتمام الجميع بأخبارهما لم يتوقف حتي بعد الانفصال .

وعادت أنجيلا بشارة إلى الظهور على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال رسالة نشرتها عبر خاصية "ستوري" على تطبيق "إنستجرام".

وكتبت في المنشور: "عندما تمضي الأم حياتها وهي تربي أطفالها، تمنحهم العاطفة، الأمان وتساعدهم على بناء مستقبل يليق بهم، كيف يمكنها أن تحميهم من شياطين نظامنا الفاسد؟".

وأضافت: "إذا كانت الأم تبذل وقتها وطاقتها من أجل الحفاظ على أولادها، من يحميها؟ قولوا لي".

وتابعت: "الأطفال ليسو بنادق يمكن استخدامها في الهجمات. ضع أسلحتك، كن هادئًا، كن متعاطفاً، النفوس الصغيرة تشهد".