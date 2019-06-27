  • الخميس 27 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر11:41 ص
بحث متقدم
البرادعي

تعليق صادم من "البرادعي" عن صفقة القرن

خالد مصلح

بسبب "الرموش الصناعية".. داعية سعودى يثير الجدل

جريمة قتل

التفاصيل الكاملة لسيدة قتلت زوجها فى مناطق حساسة

ساويرس

"ساويرس": هذا ما فزت به بعد مكسب المنتخب

قطاع السجون

قرار جمهوري بالإفراج عن 413 سجينًا

محمد مرسي

الكويت.. إحالة إمام مسجد للتحقيق بسبب مرسي

محكمة الاسرة

تخلع زوجها: "هرب ليلة الدخلة"

ناجح ابراهيم

ناجح إبراهيم: حمار المسيح كرمه الله كـ "كلب أهل الكهف"

زياد العليمي

قرار جديد ضد زياد العليمي ومتهمي خلية الأمل

حريق العتبة

حريق داخل مجموعة محلات فى العتبة

تعليق صادم من "البرادعي" عن صفقة القرن

الحياة السياسية

البرادعي
البرادعي

عمرو محمد

أخبار متعلقة
#

شكري: لا تنازل عن ذرة رمل من سيناء

#

"أديب" يكشف آخر حكايات صفقة القرن والسيناريوهات المتوقعة

#

أمريكا تعلن عن "صفقة القرن" من عاصمة خليجية

#

أمريكا تفجر مفاجأة مدوية عن دور سيناء في "صفقة القرن"

إسرائيل

فلسطين

سياسة

صفقة القرن

علق الدكتور محمد البرادعي نائب رئيس الجمهورية الأسبق، على مؤتمر ورشة عمل السلام من أجل الازدهار والمعروف بأنه ضمن ما يطلق عليه إعلاميًا باسم صفقة القرن.

وقال في تغريدة له بـ"تويتر": "درس لمن يتصور أن تقديم "حوافز" اقتصادية سوف يؤدي إلى تنازل الشعب الفلسطينى عن حقوقه المشروعة وفي مقدمتها حقه فى الحرية والكرامة".

وتابع البرادعي: "محاولة وضع رؤية اقتصادية قبل التوصل لحل سياسى هى عملية خداع مكشوفة يجب رفضها من الجميع".

وانطلقت، بالأمس فعاليات اليوم الثاني والأخير من "مؤتمر السلام من أجل الإزدهار" الشق الاقتصادي لخطة السلام في الشرق الأوسط، والمعروفة إعلاميا بصفقة القرن، في العاصمة البحرينية، المنامة.

ويهدف المؤتمر، الذي يختتم أعماله الأربعاء، إلى تنظيم الجوانب الاقتصادية لخطة التسوية السياسية الأمريكية المرتقبة للشرق الأوسط، والمعروفة إعلاميًا باسم "صفقة القرن ".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لستُ علمانيًا.. وأفضل العيش في نظام علماني!

محمود سلطان

منتخبنا .. والخوف من القادم!

فراج إسماعيل

أمريكا وإيران.. أو «توم وجيرى»

د. هشام الحمامي

ملاحظات حول ما أثير بشأن رؤية الهلال

د. عبد الآخر حماد

(( السكرتير والمريض النفسي))

القس مكاريوس فهيم قليني

هل تسلل الإلحاد إلى مناهج التعليم ؟

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» قرار جمهوري بتعيين مستشار للشئون المالية للرئيس
» أول امرأة سعودية تطارد أحلامها بين الغيوم
» تهديد جديد من إيران بهجوم أمريكا
» المنتخب يبدأ الاستعداد لـ"أوغندا"
» أمريكا: خلل جديد بطائرات بوينج 737 ماكس
» طليقة فنان شهير تطلب الحماية من «الشياطين»
» الكويت تدعم السعودية ضد إيران بمجلس الأمن
» وزير الشباب يهنئ "الفراعنة" بالصعود لدور الـ16
» بشرة سارة للحجاج العراقيين
» مهددة بــ"العمى" بسبب عمليات تجميل صادمة
» مسلمات فرنسيات بـ"البوركينى" داخل حمام السباحة

استطلاع رأي

برأيك.. ما هو أفضل فيلم تم عرضه بعيد الفطر؟

  • ظهر

    12:03 م

  • فجر

    03:16

  • شروق

    04:58

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:41

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
آخر كوارث «فيسبوك».. شباب يفضحون «البنات الخِبرة»
تصفح فيس بوك
النصب الإلكترونى
امتحانات الثانوية العامة
وزير الأوقاف