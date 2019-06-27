  • الخميس 27 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر11:41 ص
بحث متقدم
البرادعي

تعليق صادم من "البرادعي" عن صفقة القرن

خالد مصلح

بسبب "الرموش الصناعية".. داعية سعودى يثير الجدل

جريمة قتل

التفاصيل الكاملة لسيدة قتلت زوجها فى مناطق حساسة

ساويرس

"ساويرس": هذا ما فزت به بعد مكسب المنتخب

قطاع السجون

قرار جمهوري بالإفراج عن 413 سجينًا

محمد مرسي

الكويت.. إحالة إمام مسجد للتحقيق بسبب مرسي

محكمة الاسرة

تخلع زوجها: "هرب ليلة الدخلة"

ناجح ابراهيم

ناجح إبراهيم: حمار المسيح كرمه الله كـ "كلب أهل الكهف"

زياد العليمي

قرار جديد ضد زياد العليمي ومتهمي خلية الأمل

حريق العتبة

حريق داخل مجموعة محلات فى العتبة

تهديد جديد من إيران بهجوم أمريكا

عرب وعالم

ايران
ايران

وكالات حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

السعودية: ندعم العقوبات الأمريكية ضد إيران

#

تحذير أمريكي جديد بشأن هواوي

#

واشنطن تحذر إيران من هذا الأمر الخطير

#

"أحمد سعد": أتمنى أرجع عازب

إسرائيل

فلسطين

سياسة

صفقة القرن

وجهت إيران تحذيرًا جديدًا للولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الخميس، بأن طهران سترد بقوة وعزم على أي ضربة أو عدوان أمريكي عليها.

ونقلت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية عن رئيس البرلمان الإيراني، علي لاريجاني، قوله إن "إسقاط طائرتهم المسيرة كان تجربة جيدة لهم لتجنب أي اعتداء على حدودنا".

وأضاف لاريجاني: "رد فعل إيران سيكون أقوى إذا كرروا خطأهم بانتهاك حدودنا".

وشهدت العلاقات الأمريكية الإيرانية توترا وتصعيدا عسكريا، وذلك بعد انسحاب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من الاتفاق النووي الذي وقع، عام 2015 مع طهران، وبعد وقوع هجوم على ناقلتي نفط في بحر عُمان قبل أسبوع.

وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن إسقاط طائرة استطلاع أمريكية حديثة بصاروخ إيراني فوق مضيق هرمز، وأقر الجيش الأمريكي الخميس الماضي، بما أعلنه الحرس الثوري.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لستُ علمانيًا.. وأفضل العيش في نظام علماني!

محمود سلطان

منتخبنا .. والخوف من القادم!

فراج إسماعيل

أمريكا وإيران.. أو «توم وجيرى»

د. هشام الحمامي

ملاحظات حول ما أثير بشأن رؤية الهلال

د. عبد الآخر حماد

(( السكرتير والمريض النفسي))

القس مكاريوس فهيم قليني

هل تسلل الإلحاد إلى مناهج التعليم ؟

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» قرار جمهوري بتعيين مستشار للشئون المالية للرئيس
» أول امرأة سعودية تطارد أحلامها بين الغيوم
» تهديد جديد من إيران بهجوم أمريكا
» المنتخب يبدأ الاستعداد لـ"أوغندا"
» أمريكا: خلل جديد بطائرات بوينج 737 ماكس
» طليقة فنان شهير تطلب الحماية من «الشياطين»
» الكويت تدعم السعودية ضد إيران بمجلس الأمن
» وزير الشباب يهنئ "الفراعنة" بالصعود لدور الـ16
» بشرة سارة للحجاج العراقيين
» مهددة بــ"العمى" بسبب عمليات تجميل صادمة
» مسلمات فرنسيات بـ"البوركينى" داخل حمام السباحة

استطلاع رأي

برأيك.. ما هو أفضل فيلم تم عرضه بعيد الفطر؟

  • ظهر

    12:03 م

  • فجر

    03:16

  • شروق

    04:58

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:41

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
آخر كوارث «فيسبوك».. شباب يفضحون «البنات الخِبرة»
تصفح فيس بوك
النصب الإلكترونى
امتحانات الثانوية العامة
وزير الأوقاف