» الرئيس يجري مباحثات مع رئيس الوزراء الياباني

27 يونيو 2019 - 12:21 م

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى مباحثات، مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبى، على هامش أعمال قمة مجموعة العشرين المقرر لها غدًا الجمعة بمدينة أوساكا اليابانية.

وبحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية الآخذة فى التنامى خلال الأعوام الأخيرة، بما يحقق المصالح المشتركة للدولتين والشعبين الصديقين، فضلاً عن مواصلة المشاورات والتنسيق السياسى المتبادل حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وكان الرئيس السيسى وصل إلى اليابان، فى وقت سابق اليوم، للمشاركة فى قمة مجموعة العشرين "G20 "، والتى ستعقد يومى الجمعة والسبت بمدينة أوساكا.

وتأتى مشاركته فى القمة تلبيةً لدعوة رئيس الوزراء اليابانى، الذى تتولى بلاده الرئاسة الحالية للمجموعة، فى ضوء رئاسة مصر للاتحاد الإفريقى، إلى جانب العلاقات الوثيقة والمتنامية التى تربط بين مصر واليابان، وما تمثله مصر من ثقل على الصعيدين الإقليمى والدولى.



