» رجل أعمال شهير يسخر من أولاده.. والسبب مخجل

27 يونيو 2019 - 12:22 م

سخر رجل الأعمال أشرف السعد والمقيم بلندن منذ أكثر من 20 عامًا، من ابنيه وذلك بسبب صورة لهما وهم (سمان الجسد).

وقال في تغريدة له بـ"تويتر": "إمبارح رحت المستشفى عندى مشكلة فى البروستاتا فالدكتور سألني أنت متجوز فقلت له ليه فقالي عشان هانشيل البروستاتا".

وتابع ساخرًا: "رديت وقلت أنا متجوز بس اعتبرني مش متجوز وشوف شغلك وياريتني قابلتك قبل ما اخلف بلال وإبراهيم فقالي مين بلال وإبراهيم فطلعت له صورتهما فقالي يوم الأربعاء تيجى هاشيلهالك".

وقد تفاعل رواد تويتر حول تغريده "السعد" حيث قال فتحي إسماعيل: "فين يا حاج فيديوهات إبراهيم ابنك بصراحة تعليقاتك عليه ملهاش حل.. ربنا يخليلك أولادك ويبارك فى عمرك".

فيما رد أخر مداعبًا: "عجول متعلفة من دراهم (الغلابة).

ورد "السعد" بقوله: "قلت لهم دي فلوس غلابة ولا عبروني".



