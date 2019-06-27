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في حادث مشين.. تبصق على نجل ترامب داخل " حانة"

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نجل ترامب
نجل ترامب

متابعات-علا خطاب

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في حادثة صدمت الكثيرين، بصقت موظفة حانة أمريكية على نجل الرئيس الأمريكي إيريك دونالد ترامب أثناء وجوده مع أصحابه في الحانة.

وذكر موقع "بريبارت" الأمريكي، أن "الحادث وقع في بار فندق في مدينة شيكاغو عندما كان إيريك يمضي أمسية بصحبة عدة أشخاص، وانتقدت نادلة البار، وفقا لشاهد عيان، الرئيس الأمريكي الحالي، وبعدها اقتربت من إيريك ترامب وبصقت في وجهه.

وقال إيريك للصحفيين معلقا على هذه الحادثة: "إنه فعل مثير للاشمئزاز للغاية لشخص لديه مشاكل بعواطفه وهذا واضح".

وأضاف ابن الرئيس الأمريكي، أن جهاز المخابرات الأمريكي احتجز المرأة، لكنه رفض الإدلاء بشهادة ضدها، لذلك تم إطلاق سراحها من الحجز.

واتهم إيريك ترامب الديمقراطيين بمهاجمته، مضيفا أن مؤيدي الحزب الذي يروج للتسامح "لديها شح للغاية بأدب اللياقة".

وأشار إلى أن "عندما يكون شخص ما غير معافى، لدرجة أنه مستعد للهبوط لمستوى البصق على الناس، فإن ذلك يؤكد ببساطة على يأس من حقيقة أننا فزنا".


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