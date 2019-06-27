  • الخميس 27 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر02:32 م
بحث متقدم
نجل ترامب

في حادث مشين.. تبصق على نجل ترامب داخل " حانة"

رانيا يوسف

فنانات أثرن الجدل بصورهن الجريئة على "إنستجرام".. وناقدة: "ده فراغ"

فواكه الصيف

بعد الليمون.. 4 فواكه أخرى على "كف عفريت"

السبسي

نقل الرئيس التونسى للمستشفى بسبب وعكة صحية

ارشيفية

غرائب البلاغات والدعاوى.. عض الإصبع وحزام ناسف أبرزها

صورة من الفيديو

شاهد.. هبوط اضطراري لطائرة قبل مقتل قائدها

تونس

تفجير انتحاري يستهدف محطة فضائية في دولة عربية

أرشيفية

خبير أمني يكشف معلومة جديدة عن منفذي هجوم العريش

السعد

رجل أعمال شهير يسخر من أولاده.. والسبب مخجل

ضبط سمسار وقوادة لإدارة شقق دعارة بمدينة نصر

طالبة ثانوية تلقى طفلتها من نافذة مستشفى.. السبب صادم

ينقل جثة زوجته على "تروسيكل".. جريمة مروعة بدمياط

قضايا وحوادث

قتل
قتل

أحمد الشربينى

أخبار متعلقة
#

عامل يقتل زوجته ضربًا بجنزير حديد فى الدقهلية

#

رفضت إقامة علاقة معه .. فاغتصب ابنتها

#

انتشال جثة سائح أمريكي من نيل الأقصر

كشفت الأجهزة الأمنية لغز العثور على جثة سيدة فى نيل بدمياط حيث تبين أن زوجها وراء الجريمة بسبب خلافات بينهما.

وتلقى مركز شرطة فارسكور بمديرية أمن دمياط العثور على جثة لسيدة مجهولة بمياه نهر النيل أمام قرية شرباص دائرة المركز.

وبحسب بيان، الخميس، تشكل فريق بحث توصلت جهوده إلى تحديد شخصية المجني عليها، وتبين أنها (ربة منزل 36 سنة - مُقيمة بدائرة مركز منية النصر بالدقهلية)، وأن وراء ارتكاب الواقعة (زوجها -عامل خردة 28 سنة - مُقيم بذات العنوان).

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية، أسفرت عن ضبطه، وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة لخلافات أسرية عقب حدوث مشادة كلامية بينهما، قام على إثرها بالتعدي عليها، ما أودى بحياتها، واستولى على متعلقاتها (هاتف محمول - 3 فيزا كارت - حذاء - أوراق منزلها)، ثم قام بنقل جثتها بالدراجة النارية خاصته (تروسيكل)، وقام بإلقائها بالنيل بمكان العثور، وأرشد عن التروسيكل ومتعلقاتها، واتخذت الإجراءات القانونية.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لستُ علمانيًا.. وأفضل العيش في نظام علماني!

محمود سلطان

منتخبنا .. والخوف من القادم!

فراج إسماعيل

أمريكا وإيران.. أو «توم وجيرى»

د. هشام الحمامي

ملاحظات حول ما أثير بشأن رؤية الهلال

د. عبد الآخر حماد

(( السكرتير والمريض النفسي))

القس مكاريوس فهيم قليني

هل تسلل الإلحاد إلى مناهج التعليم ؟

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» ينقل جثة زوجته على "تروسيكل".. جريمة مروعة بدمياط
» الجامعات تعلن انتهاءها من نتائج الامتحانات
» الرئيس يجري مباحثات مع رئيس الوزراء الياباني
» رجل أعمال شهير يسخر من أولاده.. والسبب مخجل
» تفجير انتحاري يستهدف محطة فضائية في دولة عربية
» عملية تبريد لحريق السوق القديم بالعتبة
» للمرة الثانية.. "ميركل" ترتجف على الهواء مباشرة
» الدعوة لمليونية ضد المجلس العسكري
» قرار جمهوري بتعيين مستشار للشئون المالية للرئيس
» أول امرأة سعودية تطارد أحلامها بين الغيوم
» تهديد جديد من إيران بهجوم أمريكا

استطلاع رأي

برأيك.. ما هو أفضل فيلم تم عرضه بعيد الفطر؟

  • عصر

    03:41 م

  • فجر

    03:16

  • شروق

    04:58

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:41

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
آخر كوارث «فيسبوك».. شباب يفضحون «البنات الخِبرة»
تصفح فيس بوك
النصب الإلكترونى
امتحانات الثانوية العامة
وزير الأوقاف