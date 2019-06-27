» ينقل جثة زوجته على "تروسيكل".. جريمة مروعة بدمياط

27 يونيو 2019 - 02:11 م

كشفت الأجهزة الأمنية لغز العثور على جثة سيدة فى نيل بدمياط حيث تبين أن زوجها وراء الجريمة بسبب خلافات بينهما.

وتلقى مركز شرطة فارسكور بمديرية أمن دمياط العثور على جثة لسيدة مجهولة بمياه نهر النيل أمام قرية شرباص دائرة المركز.

وبحسب بيان، الخميس، تشكل فريق بحث توصلت جهوده إلى تحديد شخصية المجني عليها، وتبين أنها (ربة منزل 36 سنة - مُقيمة بدائرة مركز منية النصر بالدقهلية)، وأن وراء ارتكاب الواقعة (زوجها -عامل خردة 28 سنة - مُقيم بذات العنوان).

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية، أسفرت عن ضبطه، وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة لخلافات أسرية عقب حدوث مشادة كلامية بينهما، قام على إثرها بالتعدي عليها، ما أودى بحياتها، واستولى على متعلقاتها (هاتف محمول - 3 فيزا كارت - حذاء - أوراق منزلها)، ثم قام بنقل جثتها بالدراجة النارية خاصته (تروسيكل)، وقام بإلقائها بالنيل بمكان العثور، وأرشد عن التروسيكل ومتعلقاتها، واتخذت الإجراءات القانونية.