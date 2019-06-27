» الجامعات تعلن انتهاءها من نتائج الامتحانات

27 يونيو 2019 - 02:15 م

أعلن عدد من الجامعات الحكومية على مستوى الجمهورية، الانتهاء من امتحانات نهاية العام الدراسى بمختلف الكليات والتخصصات الجامعية، إذ يتم إعلان نتائج الامتحانات تباعا بالكليات المختلفة بعد انتهاء أعضاء هيئة التدريس من التصحيح، كما أن عمليات التصحيح الإلكترونى ساهمت بشكل كبير فى سرعة إعلان النتائج وقلة عدد الشكاوى المقدمة من الطلاب بسبب عدم تدخل العنصر البشرى فى التصحيح.

وبدوره أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أن كليات الجامعة المختلفة ستنتهى من إعلان نتائج امتحانات نهاية العام بشكل كامل بحد أقصى نهاية شهر يونيو الجارى، موضحا أن معظم كليات الجامعة أعلنت بالفعل نتائج الامتحانات بها، مشيرا إلى أنه يتبقى بعض الفرق فى بعض الكليات والتى تعلن نتائج الامتحانات بها تباعا.

وقال "الخشت" عبر "فيس بوك" إن الامتحانات مرت بسلام بعد اتخاذ حزمة تدابير تضمن انتظام اللجان، لذا لم يحدث ما يعكر صفو الامتحانات، التى مرت بشكل جيد فى كل الكليات، موضحا أن حالات الغش كانت قليلة للغاية مقارنة بالأعوام السابقة، بفضل الإجراءات الحازمة ومنظومة الامتحانات الإلكترونية التى ساهمت بشكل كبير فى انضباط اللجان، لما تتطلبه من رعاية خاصة واحترام للوقت.

ومن ناحيتها قالت الدكتورة هبة الله السمرى، القائم بعمل عميد كلية الإعلام، إن كلية الإعلام كانت أول كلية بجامعة القاهرة تنتهى من امتحانات البكالوريوس وتعلن نتائجها كاملة، مشيرة إلى أنه تم إعلان نتيجة طلاب السنة التمهيدية للدراسات العليا خلال الأسبوع الجارى.

وفى سياق متصل أكد الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة، أن التصحيح الإلكترونى لامتحانات الكليات المختلفة، ساهم بشكل كبير فى إنجاز العملية بشكل أسرع، موضحا أن جميع امتحانات الكليات بجامعة المنصورة ستنتهى يوم 29 يونيو المقبل ما عدا كلية التجارة التى من المقرر أن تنهى امتحاناتها يوم 6 يوليو المقبل، مشيرا إلى أنه من المقرر إعلان كل نتائج الامتحانات بالجامعة بحد أقصى الأسبوع الأخير من شهر يوليو المقبل.

وقال عبد الباسط، إن كليات الجامعة جميعها نفذت الإجراءات القانونية التى يقرها تنظيم الجامعات بحذافيرها لمواجهة أى محاولات للغش، مؤكدًا أن الجامعة مستعدة بشكل كامل لانطلاق موسم الأنشطة الصيفية وأن هناك خطة متكاملة تشرف عليها إدارة رعاية الشباب بالجامعة فيما يخص هذه الأنشطة الصيفية.

من جانبه، أكد الدكتور خالد عبد البارى، رئيس جامعة الزقازيق، أن نتائج الامتحانات يتم إعلانها تباعا، موضحا أنه إذا أنهت شعبة دراسية أو فرقة دراسية بكلية ما امتحاناتها اليوم يتم إعلان النتائج الخاصة بها كاملة بعد ساعتين فقط من انتهاء الامتحانات؛ وذلك بفضل منظومة التصحيح الإلكترونى التى تطبقها الجامعة على مستوى كلياتها، وبلغت نسبة التصحيح الإلكترونى فى امتحانات الكليات أكثر من 90 %.

وأشار عبد البارى،فى تصريحات صحفية، إلى أن آخر ميعاد لإعلان نتائج الامتحانات سيكون 1 يوليو المقبل، بعد الانتهاء من كافة الامتحانات بالجامعة، موضحا أن الجامعة تعمل بشكل جاد من أجل تطوير وتوثيق منظومة التصحيح الإلكترونى للامتحانات؛ تطبيقا لقرار المجلس الأعلى للجامعات فى هذا الشأن.