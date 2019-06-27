اللحظات الأولي لتفجير "تونس"

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عمرو محمد-متابعات
انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" و"فيسك بوك" لتسجيل قال ناشطون إنه يوثق اللحظات الأولى للتفجيرين الانتحاريين اللذين استهدفا تونس اليوم .
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