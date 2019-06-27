مستشار «السبسي»: الرئيس في حالة حرجة

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أكّد فراس قفراش المستشار الإعلامي للرئيس التونسي الباجي قائد السبسي اليوم الخميس أنّ "حالة الأخير الصحية حرجة."

وجاء في تدوينة نشرها قفراش على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك "(..) حالة الرئيس حرجة، دعواتكم له بالشّفاء."

وفي وقت سابق اليوم أكّد بيان صادر عن الرئاسة التّونسية تعرّض رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي صباح اليوم الخميس إلى وعكة صحيّة حادة استوجبت نقله إلى المستشفى العسكري بتونس.

والسبت المَاضي أعلن فراس قفراش، المستشار الإعلامي للرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، أن الأخير غادر المستشفى العسكري، إثر دخوله جراء وعكة صحية.

ونقلت وكالة الأنباء التونسية الرسمية عن "قفراش" تأكيده وقتها أن السبسي بـ"صحة جيدة"، وأنه سيشرف بداية الأسبوع المقبل على العديد من الأنشطة الرئاسية.

ومساء الجمعة دخل الرئيس التونسي المستشفى العسكري لإجراء تحاليل، إثر "وعكة صحية خفيفة"، وفق مستشاره.

ويقود السبسي (92 عاما) البلاد منذ ديسمبر/كانون الأول 2014، وتنتهي ولايته في نوفمبر المقبل.


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