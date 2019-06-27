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«الغنوشي» يعلق على «وفاة السبسي».. ويوجه رسالة إلى التونسيين

عرب وعالم

الرئيس التونسي قائد باجي السبسي
الرئيس التونسي قائد باجي السبسي

فتحي مجدي

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استنكر راشد الغنوشي، رئيس حركة "النهضة" التونسية ما تردد من شائعات حول وفاة الرئيس الباجي القايد السبسي اليوم، إثر تدهور حالته الصحية.
وقال الغنوشي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": نتمنى الشفاء العاجل لسيادة رئيس الجمهورية حفظه الله من كل سوء. ونؤكد دعم حركة النهضة الكامل له واستنكارها ما يروج من شائعات تربك الوضع العام وندعو التونسيين والتونسيات إلى الوحدة والتضامن".
وترددت أنباء اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية المحلية عن وفاة السّبسي، الأمر الذي نفاه فراس قفراش مستشار الرئيس التونسي، مؤكدًا استقرار حالته.

وقال قفراش عبر صفحته على "فيس بوك: "الرجاء عدم الانسياق وراء الإشاعات.. حالة الرئيس مستقرة.. دعواتكم بالشفاء".

وفي وقت سابق اليوم، أكّد فراس قفراش أنّ "حالة الرئيس حرجة، دعواتكم له بالشّفاء".


وأكد بيان صادر عن الرئاسة التّونسية تعرّض السبسي صباح اليوم إلى وعكة صحيّة حادة استوجبت نقله إلى المستشفى العسكري بتونس.
والسبت المَاضي غادر السّبسي، المستشفى العسكري، إثر دخوله جراء وعكة صحية.
ونقلت وكالة الأنباء التونسية الرسمية عن "قفراش" تأكيده أن السبسي بـ"صحة جيدة"، وأنه سيشرف بداية الأسبوع المقبل على العديد من الأنشطة الرئاسية.
ومساء الجمعة نقل الرئيس التونسي للمستشفى العسكري لإجراء تحاليل، إثر "وعكة صحية خفيفة"، وفق مستشاره.
ويقود السبسي (92 عامًا) البلاد منذ ديسمبر 2014، وتنتهي ولايته في نوفمبر المقبل. 
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