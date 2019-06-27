رانيا يوسف تنشر صورتها بـ«الفستان الفاضح»:«إشمعنه عمرو وردة»

27 يونيو 2019 - 08:03 م

نشرت الفنانة رانيا يوسف، صورتها بالفستان الذي أثار موجة جدل ووصف بـ«الفستان الفاضح»، موجهة رسالة للمحامين الذين رفعوا دعاوي قضائية ضدها، مشيرة إلى أن واقعة التحرش- تقصد عمرو وردة- لم يتم رفع بلاغات ضدها.

وكتبت رانيا يوسف عبر حسابها على «تويتر»، تعليقًا على صورتها بالفستان :« سؤال للسادة المحامين : فستاني خدش الحياء العام ودعي للرذيلة وعمل فعل فاضح في الطريق العام وبلاغ تلات صفحات للنائب العام >> لكن التحرش لا ؟؟ ليه الكيل بمكيالين !!».

وكانت رانيا يوسف احدثت حالة من الغضب والجدل، بسبب فستانها الذي وصف بالفاضح بعد ظهورها به في مهرجان القاهرة، وأقام محامين دعواي قضائية ضدها بتهمة نشر الرزيلة وإثارة الغرائز، وهو ما خرجت واعتذرت عنه باكية على الهواء، ما جعل المحامين يتراجعون عن مقاضاتها.

وقرر المنتخب الوطني لكرة القدم استبعاد اللاعب عمرو واردة، بعد واقعة تحرشه بفتاة مصرية وأخرى مكسيكية على مواقع التواصل الاجتماعي، وخرج اللاعب للاعتذار عن الواقعة، فيما لم يتم حسم مصير عودته لمعسكر المنتخب من عدمه حتى الآن.



سؤال للسادة المحامين :

فستاني خدش الحياء العام ودعي للرذيلة وعمل فعل فاضح في الطريق العام وبلاغ تلات صفحات للنائب العام ??

لكن التحرش لا ؟؟؟؟؟ ??

ليه الكيل بمكيالين !!!! ?? pic.twitter.com/hBtSxmPmxd — رانيا يوسف (@RaniahYousief) 27 يونيو 2019