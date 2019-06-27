» الذهب يتراجع 4 جنيهات ليسجل هذا الرقم

تراجعت أسعار الذهب في التعاملات المسائية بمعدل 4 جنيهات في الجرام الواحد بسبب تراجع الأسعار العالمية.

وتراوح سعر جرام الذهب عيار 21 بين 644 و646 جنيهًا، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 18 بين 552 و554 جنيها.

كما تراوح سعر جرام الذهب عيار 24 بين 736 ونحو 738 جنيها، وسجل الجنيه الذهب سعرًا يتراوح ما بين 5152 و5168 جنيهات.

وسجل جرام الذهب عيار 22 سعرا يتراوح بين 675 إلى 677، وعيار 14 سعرا يتراوح بين 429 و431 جنيها، وعيار 12 نحو 368 جنيها، و369 جنيها.